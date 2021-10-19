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إعادة محاكمة حنين حسام فتاة «التيك توك» في الاتجار بالبشر 14 نوفمبر

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إعادة محاكمة حنين حسام فتاة «التيك توك» في الاتجار بالبشر 14 نوفمبر إعادة محاكمة حنين حسام فتاة «التيك توك» في الاتجار بالبشر 14 نوفمبر

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تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام في الحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر»، بجلسة 14 نوفمبر المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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