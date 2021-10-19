تطهير مجرى وادي العريش استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

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قام مجلس مدينة العريش بتطهير مجري وادي العريش استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم دفع معدات مجلس المدينة لتطهير مجري وادي العريش بطول ٤ كيلو متر من المصب على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتي الطريق الدائري، وإزالة العوائق والزراعات الموجودة به وتسهيل حركه المياه فى حال حدوث سيول.

أشار رئيس مركز ومدينة العريش، أن ذلك تم بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والادارة العامة لموارد المائية والري ، وهندسة كهرباء العريش لرفع أي وصلات كهربائية بالمجري.