«وعيك .. أمنك».. ماراثون رياضي بمشاركة 190 طالبا بجامعة المنيا

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أطلق الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشارة بدء الماراثون الرياضي، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة النشاط الرياضي، صباح اليوم من أمام مبنى رئاسة الجامعة.

ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي يتم تنفيذه خلال شهر أكتوبر احتفالاً بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار (وعيك.. أمنك)، بمشاركة 190 طالب من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبدالرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة بالكليات، ومديري الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

وأكد د. مصطفى عبدالنبي، أن المارثون جاء تحت شعار «عظم شهيدك»؛ تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر، ولخلق منافسة رياضية شريفة، تحقيق مردود رياضي يساهم بفاعلية في تنشئة الأجيال على الصبر وتُعزز مسيرة النجاح وتحقيق الإنجازات، وممارسة مهارات واكتساب قدرات بدنية وذهنية واجتماعية وتربوية ووطنية، فضلًا عما يصاحب ممارسة الرياضة من تأكيد على الروح الرياضية، وحفظ النظام والسلوك، والإبداع في الأداء.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أن الماراثون بدأ من أمام مبني رئاسة الجامعة داخل الحرم الجامعي، بطول الطريق الرئيسي، مرورا بكلية الفنون الجميلة وحتى استاد الجامعة الرياضي على مسافة 2كيلومتر، وقد تم الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تجمع الطلاب، وقياس درجات الحرارة لجميع المتسابقين المشاركين قبل بدء الماراثون.

قام بالتنفيذ الدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ويسري خلاف مدير إدارة مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة والكليات.