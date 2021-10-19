حب لم يجرفه الفيضان.. عروسان يصلان حفل زفافهما على متن «طشت»

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بينما غمرت مياه الفيضانات أراضي ولاية كيرالا، الهندية، مسببة غرق المنازل، ما أسفر عن 27 وفاة ، أصر زوجان على إتمام زفافهما بأحد المعابد الدينية القائمة في الولاية، وسبحا على متن طنجرة طبخ كبيرة «حلًة» حملتهم فوق مياه الفيضانات وصولًا إلى معب هندوسي لإتمام طقوس الزواج.

وحسبما أوردته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية،اليوم، فإن الزوجين الهنديين، آيكاش وآيشا وصلا إلى أحد المعابد الهندوسية في ولاية كيرالا، جنوبي الهند، على متن طنجرة طبخ واسعة، حملتهم فوق مياه الفيضانات التي غمرت شوارع الولاية، حتى ذهبا إلى الاحتفال بالزفاف بينما ذكرت السلطات المحلية أنها أجلت آلاف الأشخاص من ولايتهم.

حرص الزوجان على إتمام الاحتفال بالزفاف، وعدم تأجيله، رغم الفيضانات التي اجتاحت ولايتهم وأسفرت عن مصرع 27 شخصا في مختلف مناطق متغرقة منها..

وجلب الزوجين «حلًة» طبخ كبيرة من أحد اقرب المعابد الدينية؛ إذ تستخدم هذه المعابد الطناجر والأوعية الكبيرة في تقديم الطعام، خلال بع الاحتفالات الدينية.

ووصل العروسان سالمين إلى مكان إقامة الزفاف في المعبد وتبادلا طوقين الورود، وأتما طقوس الزواج وفق الأعراف الهندوسية، وجرت مراسم هذا الزواج بينما تتواصل مساعي السلطات الهندية لإنقاذ الناجين وسط الدمار الذي خلفه الفيضان في ولاية كيرلا..

وكانت السلطات المحلية الهندية ذكرت أنها أجلت آلاف الأشخاص من المنطقة، بينما يجري تجهيز ما يقارب 100 مخيم لأجل استقبالهم، ريثما تتمكن المنطقة من تخطي الأزمة.

وقتل نجو 72 شخصًا على اقل تقدير جراء الفيضانات التي اجتاحت جنوبي الهند، الأحد؛ غذ أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات الأنهار ما تسبب في جرف منازل عدة.

وحوصر الناس في منطقة كوتايام بولاية كيرالا، وأظهرت لقطات مصورة من المنطقة، عمليات إنقاذ الركاب من الحافلات، بعد أن غمرتها مياه الفيضانات.

وانضمت قوات من الجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ، بعد أن تسببت أيام من الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية مميتة.