استعداداً للشتاء.. المنيا تنفذ نموذج عملي لإنقاذ سيارة جرفتها السيول بمخر سيل

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، العرض الخاص باصطفاف جزئي لعدد من الآليات والمعدات والمركبات التي تمتلكها المحافظة للتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، كما تابع المحافظ تطبيق نموذج عملي لإنقاذ سيارة جرفتها مياه السيول إلى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية وأعمال سحب المياه أسفل كوبري النيل.

حضر العرض الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، واللواء محمد الزاهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة في التدريب.

قال المحافظ إن التدريب يعد نتاجا لسلسلة من الاجتماعات الخاصة بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لموسم الشتاء القادم، ويهدف إلى محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها، حيث يتم من خلاله تدريب الأفراد والوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لمواجهة مثل تلك الازمات.

مشيراً إلى ان طابور العرض يشمل الآليات والمعدات والمركبات من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط مياه وكراكات وسيارات مواد غذائية وسيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدني، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 70% من نسبة إجمالي معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

وجه المحافظ، بضرورة الاستمرار في مراجعة جاهزية كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، وكذلك التأكيد على الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة، من أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء، ورفع تلك البيانات والاحداثيات (طول وعرض) لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية.