مخرج «ريش» : الفيلم مصري صورناه في ديكورات..وضميري مرتاح في تقديمه

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أكد المخرج عمر الزهيري أن فيلمه «ريش» مختلف، وقائم على التجريب والسينما المتجدد ولاقي ردود أفعال قوية مع عرضه في مهرجان كان السينمائي الدولي، ودائما مع عرض أي تجربة جديدة تواجه بعض الإنتقادات هو ما حدث من قبل مع مخرجين كبار في حجم محمد خان ويسري نصرالله وغيرهم.



وتابع «الزهيري» خلال تصريحات له في مهرجان الجونة السينمائي الدولي: سعيد بحالة الجدل والاهتمام التي أثارها الفيلم، والعمل الفني من يحييه أو يميته الزمن، ولم أتوقع الإهتمام بالسينمات الخاصة بي، أنا شخص منعزل في حياتي، ليس لدي سوشيال ميديا، إهتمام الجميع بالفيلم أسعدني، يهمني قراءة الرأي الصادق سواء كان إيجابيا أو سلبيا.



وشدد: إيقاع الفيلم ليس بطيئا على الإطلاق هو أمر انطباعي يختلف بين كل شخص، لا يمكن اختزال الفيلم في عنصر، قصدت ارتباط المشاهد مع الفيلم بالتساولات العديدة التي يطرحها في كل مشاهده.



وأوضح عمر الزهيري مخرج فيلم «ريش»: أقدم سينما بمرونة واخلص جدآ للشخصيات التي اقدمها، أضع لحظة عبثية إلى جانب أخرى كوميدية هو ما يخلق احتكاك مثير، السينما آلتي أقدمها عنوانها علاقة الدراما بالعبث، بشكل كلاسيكي بعيد عن التقنيات السينمائية المتطورة.



وعن صناعة الفيلم قال : الفيلم تم تصويره في ديكورات ٩٠٪ منه ديكورات، أعبر من خلاله عن شىء من داخل ضميري، يخص إحساسي، كانت الفكرة اني أقدم سيدة زوجها يتحول لفرخة تبدو مشكلة كوميدية، ومن اقترابك منها تكتشف أنها مشكلة كبيرة جدا،حياة أو موت.

مشهد من فيلم «ريش»

افيش فيلم "ريش" - صورة أرشيفية

وأكد : «ريش» محاولة ربط بين عالمين، عالم منشغل جداً بالحياة اليومية صاخبة في الدنيا كلها مش بس في مصر في العالم كله، حياتنا أصبحت مادية، أصبح شيء عادي أن يشاهد الشخص منا يقع مريضاً في الشارع ولا تقدم على مساعدته،وهو أمر معاكس تماما للطبيعة الإنسانية، وحاولت من خلال ريش إعادة إكتشاف الطبيعة الإنسانية بشكل يحترم المشاهد.وتابع: السينما العربية دائما ينظر لها بأن أسلوبها الفني ليس له هوية عربية أو مصرية لكنها تحكي موضوع يعجب الجمهور، هو ما أرفض تقديمه، أبحث عن تقديم سينما تعبر عن نفسي وجيلي هو ما كان سببا في وجود تطور في السينما وسينما متجددة، ضميري مرتاح وكل الفيلم يعبر عني بشكل كبير.



وردا على فكرة تقديمه للمجتمع المصري بشكل مسيء رد: «أي محاولات فيها تجديد تكون هناك اتجاهات لوضع أفكار لها، مع أي شئ جديد تبحث عن التأويل لتسهيل الأمور على نفسنا، وعلى سبيل المثال مع بدء الموجة الواقعية الجديدة للسينما بأفلام محمد خان وخيري بشارة وعاطف الطيب واجهت اختلافا كبيرا بالأسلوب نفسه، انزعجت جداً وشعرت بجرح كبير لهذه النظرة للفيلم، فأنا قدمت سينما في النهاية،و لم اقدم شىء غريب، التقدير من المهرجانات العالمية كان للسينما وليس للموضوع.

وأوضح: الحصول على جائزة من مهرجان كبير لفيلم يمثل مصر والسينما المصرية الشابة شىء جديد يخلق الجدل وهي مسؤولية، مينفعش حد يقول عليا إني مش مصري،أنا مصري والفيلم مصري،وهذا أمر واقع، الآراء النقدية معظمها كانت إيجابية، أنا بصراحة دوري أن احترم كل تلك الآراء وأتفهم هذا الجدل.



وأاختتم: الفيلم سوف يعرض تجارياً، ولا أعلم ما إذا كان الفيلم سوف يكون ضمن الأعمال المصرية المرشحة للأوسكار أم لا«.