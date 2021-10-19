طابع بريد للثقافة الرياضية

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أصدرت هيئة البريد المصري طابعا خاصا للاتحاد المصري للثقافة الرياضية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه كأول اتحاد من نوعه في مصر والوطن العربي وأفريقيا وذلك تقديرا لدوره في نشر قيم الرياضة وثقافتها ومبادئها.

وكشفت الهيئة عن فلسفة التصميم للطابع والتي تتلخص في إبراز سعار الاتحاد كمصدر طاقة للثقافة الرياضية في السنوات العشر الماضية وشعاع أمل للمستقبل الرياضي في مصر.

وتم تصميم الرقم عشرة بعنصرين أولها الرقم 1 الذي تم دمجه مع كلمة سنوات والرقم صفر واشتغل على دوائر تشكيلية عددها عشرة تجمع عناصر العلم المصري وتمثل عدد سنوات الاتحاد وقمة التنافس الرياضي الشريف وأصدرت الهيئة إلى جانب الطابع كارت بوستال ودليل الطابع باللغتين العربية والإنجليزية.

ووجه الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد الشكر إلى الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد على موافقته إصدار الطابع التذكاري الذي يوثق مسيرة عشر سنوات من عمر الاتحاد في خدمة الرياضة المصرية ونشر قيمها.