«مكرم» تصدر قرارًا بتعيين سلمى عبدالناصر وسارة نبيل معاونين لوزير الهجرة

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أصدرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قرارًا وزاريًا بتعيين كل من: سارة نبيل محمد منصور، معاونا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للشئون الاقتصادية، وسلمى عبدالناصر محمود، معاونا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتعاون الدولي، وهن من خريجي الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن تعيين نموذجين من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، يعكس رؤية الدولة في تمكين حقيقي للشباب، هذا النهج الذي تتبعه وزارة الهجرة منذ تواجدها بالحكومة المصرية، حيث سبق وأن تم تعيين سارة مؤمون معاونا لوزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشؤون المشروعات، منذ عام 2017 وحتى الآن نظرًا لجهودها الدؤوبة في فاعليات ومبادرات الوزارة المختلفة خاصة سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ومبادرتي مراكب النجاة وإحياء الجذور، وهي أيضًا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في دفعته الأولى.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تعيين معاونيها الثلاثة من الفتيات يبرهن على إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وما تستطيع تقديمه لخدمة الوطن، ولذلك فإن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا من التمكين شمل كل المناصب الحكومية، فلأول مرة نرى ثمان وزيرات في الحكومة المصرية، وكذلك 163 نائبة بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة لتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وبدورها، وجهت الوزيرة عميق شكرها للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وكذلك للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، على ما يتم بذله من جهود في سبيل تأهيل كوادر شبابية لديها القدرة على تحمل مسئولية ملفات مهمة، والإسهام بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية في كل المشروعات.

سارة نبيل محمد منصور