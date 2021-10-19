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"فلكية جدة": الشعرى يتلألأ بألوان قوس قزح

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"فلكية جدة": الشعرى يتلألأ بألوان قوس قزح "فلكية جدة": الشعرى يتلألأ بألوان قوس قزح
"أبوزاهرة": تكون مرئية بالعين المجردة بكل سهولة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه يُرصد في الساعات قبل الفجر يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض "الشعرى" يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة، فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

حالياً هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويعثر عليه جنوباً قبل ضوء الفجر، ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

سيلاحظ أن هذا النجم يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضاً نحو الأفق، وفي الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة؛ وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح، وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا، لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير؛ بسبب أنها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

نظراً لأن غلافنا الجوي يسبب تلك الألوان، ونظراً لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضاً في السماء حالياً فإن وميض ألوانه واضح جداً.

جدير بالذكر أنه عندما يصبح نجم الشعرى مرتفعاً في السماء -قبل ضوء الفجر- أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل، سوف نجد أن هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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