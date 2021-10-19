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وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية

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وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية
في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة عبر منابرها للتحذير من الجماعات والتنظيمات

وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية

وجّـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق 16/ 3/ 1443هـ للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي الذي ينتهج تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 1443هـ لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من تنظيم السرورية، حيث تضمن التوجيه أن تشتمل الخطبة على المحاور التالية: التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم السرورية الإرهابي، بيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

كما أكد التوجيه على تضمين خطب الجمعة ببيان صريح على أن هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحذير من خطرهم.

يشار إلى أن تخصيص خطبة الجمعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الاجتماع حول ولي الأمر والتحذير من الجماعات والتنظيمات التي تتغطى بغطاء الدين لبث الفتن والفرقة بين المسلمين، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة في مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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