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نائبة وفدية: لا توجد في .. وأي رياضى بيطلع بـ «الصدفة»

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نائبة وفدية: لا توجد رياضة في مصر.. وأي رياضى بيطلع بـ «الصدفة» نائبة وفدية: لا توجد في .. وأي رياضى بيطلع بـ «الصدفة»

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قالت النائب اميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد ولا منظومة رياضية في . وأضافت أثناء مناقشة قانون مدة توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية: «الموضوع مش مجرد تمثيل في البطولات ونطلع ناخد ميداليات ونحتفى بأي لاعب يحصل على ميدالية، المفروض والطبيعى إننا نحقق ميداليات».

وتابعت متسائلة: «إحنا عايزين إيه من الرياضة عايزين شباب يواجه الإرهاب أو نطلعهم رياضيين، أي رياضى هيطلع ويظهر سيكون بالصدفة مثل محمد صلاح أو أبطال التايكوندو».

وقالت: أنا لاعبة رماية خرطوش وبطلة مصر في إفريقيا وأحصل دائما على المركز الأول لعدة سنوات، ومؤخرا حصلت على المركز الثاني لأن دول إفريقيا بدأت تنافس وتتقدم وتحصل على مراكز أولى وتحقق ميداليات».

كان المجلس قد وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

المصرى اليوم

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