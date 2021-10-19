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رئيس جامعة بنها: مركز إعداد القادة نقطة انطلاق لدعم الطلاب والأنشطة (صور)

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رئيس جامعة بنها: مركز إعداد القادة نقطة انطلاق لدعم الطلاب والأنشطة (صور) رئيس جامعة بنها: مركز إعداد القادة نقطة انطلاق لدعم الطلاب والأنشطة (صور)

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أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بها، حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل لمركز إعداد القادة بمشتهر نظرا لموقعه الجغرافي المتميز.

وقال رئيس الجامعة، خلال رئاسته أول اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أبوسالم المشرف على المركز، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية،وأعضاء مجلس الادارة، إن المركز تم تصميمه وإنشاؤه على أفضل الأنظمة الخاصة بالتدريب لصقل المهارات الشبابية على غرار معهد إعداد القادة بحلوان.

وأضاف، أن مركز اعداد القادة يعد نقطة انطلاق لخدمة أبناؤنا الطلاب ودعم النشاط الطلابي، بالإضافة إلى اكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية للطلاب.

وأشاد «سوسه»، بما قام به المركز خلال الفترة الماضية حيث قام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية مطالبا بوضع خطة عمل مستقبلية تواكب خطة معهد اعداد القادة بحلوان وخطة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية بهدف جذب الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الطلابية بالجامعة.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمركز إعداد القادة بمشتهر وتشكيل مجلس إدارة له، مؤكدا أن الغرض الأساسي من إنشاء المركز هو خدمة الطلاب والعملية التعليمية وأن يكون صرحا ثقافيا يخدم جميع منسوبي الجامعة.

فيما استعرض الدكتور محمد أبوسالم المشرف على المركز الجهود التي قام بها مركز اعداد القادة بمشتهر منذ افتتاحه وتشغيله حتى الان وتنظيم العديد من المعسكرات والأنشطة والفعاليات الطلابية لطلاب الجامعة.

رئيس جامعة بنها يترأس مجلس إدارة معهد إعداد القادة بمشتهر
رئيس جامعة بنها يترأس مجلس إدارة معهد إعداد القادة بمشتهر
رئيس جامعة بنها يترأس مجلس إدارة معهد إعداد القادة بمشتهر
رئيس جامعة بنها يترأس مجلس إدارة معهد إعداد القادة بمشتهر

المصرى اليوم

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