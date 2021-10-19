انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب- 1» (صور)

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‎انطلقت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب- 1» والذي تجري ‏فعالياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرة بين ‏الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام ‏تأمين الحدود.‏

كان في إستقبال الجانب السودانى قائد قوات حرس الحدود الذي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات ‏وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق ‏محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشاركة بالتدريب، كما أعرب عن ترحيبه ‏بالجانب السوداني في بلدهم الثانى مصر، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي ‏يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من ‏خبرات متطورة في مجال تأمين الحدود.

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية ‏للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم ‏القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة ‏والمعدات التي تستخدم حديثًا في مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.‏

‎يأتى التدريب «حارس الجنوب ‏‎-‎‏ 1» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول ‏الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وتطوير العمل ‏المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.‏

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب - 1»

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب - 1»

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب - 1»