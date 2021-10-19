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الاوراق الثبوتية مجانا .. الداخلية تُشارك في إحتفالات «اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء»

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الاوراق الثبوتية مجانا .. الداخلية تُشارك في إحتفالات «اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء» الاوراق الثبوتية مجانا .. الداخلية تُشارك في إحتفالات «اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء»

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إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وفود من مُمثلى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والمركز النموذجى للمكفوفين وجمعية المكفوفين المصرية، حيث تم إستعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم ، وذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، ووافقت الداخلية علي إستخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوير الجارى ولمدة أسبوع.

وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد أخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.
وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على إستخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوير الجارى ولمدة أسبوع.

وقد لاقى ذلك إستحسان الحضور الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الإحتفال، والمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة مراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

المصرى اليوم

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