ضبط 3 أطنان حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصانع إنتاج بالجيزة والقليوبية

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 851 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 7 طن سكر حر بدون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية «تحجر» ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

وضبط 4٫9 طن عسل جلوكوز وسكر حر ونشا وجوز هند، مستلزمات إنتاج، و1700 طن حلوى المولد، منتج نهائي معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و9500 قطعة حلوى المولد «تحت التجهيز» معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبط 1٫39 طن عسل جلوكوز وسكر حر ونشا، مستلزمات إنتاج، و1٫220 طن حلوى المولد، منتج نهائي معبأة داخل عبوات، و1000 قطعة حلوى المولد، منتج نهائي معبأة داخل عبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج حلوى المولد، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.