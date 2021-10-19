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للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:08 مساءً
"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:07 مساءً
بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:07 مساءً
"الغذاء والدواء" تُكرم "نادك" لتفردها في تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:07 مساءً
وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:01 مساءً
وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:01 مساءً
وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:01 مساءً
اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
الإسكندرية تواصل حملات استرداد أراضي الدولة .. والمحافظ: أملاك الدولة خط أحمر (صور)
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. وتحذير جديد لكبار السن
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
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فيديو اليوم السابع
تفاصيل الجولة التاسعة من القمة الثلاثية.. الرئيس يبحث تطورات منطقة شرق المتوسط
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:38 مساءً
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