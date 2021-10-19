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الانتهاء من تبطين 136.206 كم ضمن المشروع القومي لتبطين الترع بالأقصر

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الانتهاء من تبطين 136.206 كم ضمن المشروع القومي لتبطين الترع بالأقصر الانتهاء من تبطين 136.206 كم ضمن المشروع القومي لتبطين الترع بالأقصر

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قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالى، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ويمثل تبطين الترع احد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الرى في مساحة مليون فدان في مجال الزراعة.

تبطين الترع بالاقصر

وأضاف أن محافظة الأقصر، تولى اهتماما خاصا لتنفيذ ٢٣ عملية تأهيل تبطين بدأتها في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ على ان يتم الانتهاء من جميع الاعمال في ٣١ اغسطس ٢٠٢٢، بأجمالى اطوال مطلوب تنفيذها ٤٣٥.٥٧٥ كيلو متر باعتماد مالى ١٤٤٢٨٠٧.٤٢ جنيها.

تبطين الترع بالاقصر

وأوضح اجمالى الاطوال المنفذة بالكيلومتر من بداية المشروع وحتى شهر سبتمبر ٢٠٢١ ١٣٦.٢٠٦، حيث تم الانتهاء من ٨ ترع بنسبة ١٠٠%، وهى ترع الزينية بطول ٠.٧٥٠ كم، وترعة الجبل من الفم إلى النهاية بزمام هندسة الموارد المائية والري بارمنت بطول ٨.٤٥٠ كم، وترع السلامية القبلية بطول ٨.٦١٤ كم والسلامية البحرية بطول ٨.٦٦ كم وترعة ساحل الشغب ٤.٣٠٠ كم، وترعة الجبل بهندسة اسنا بطول ٢.٦٥٠، وترعة جزيرة الكيمان بطول ٢.٨٣٠ كم؛ وترعة الساحل بطول ٥.٦٥٠ كم.

تبطين الترع بالاقصر
تبطين الترع بالاقصر

كما أنه جارى تأهيل وتبطين العديد من الترع الاخرى مثل الحوشة على بهندسة رى الاقصر والزرقانى فرع حاجر كومير والمتعبة بهندسة اسنا وجنابية البستان والصعايدة فرع الشيخ ٢ وجنابية الكرنك وترعة الكرم وترعة الحلة المستجدة وترعة اسنا الغربية وترعة ام عدس من الفم للنهاية و٧ ترع بمركز ارمنت وترعة المتعبة بالاقصر و٣٣ ترعة ومسقى بزمام هندسة اسنا وارمنت.

المصرى اليوم

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