رئيس هيئة الاستثمار ووزير التجارة الخارجية بالإمارات يبحثان تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين

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التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ثاني الزيودى، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، بحضور جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وبحث زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم القطاعات الإستثمارية المستهدفة في مصر والفرص الواعدة بها، وأبرز الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسيير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، خلال اللقاء، حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الإماراتية، مشيداً بقصص نجاح عدد من الشركات الاماراتية في مصر، والتي حفزت الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار عبدالوهاب إلى أن نجاح استراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين انعكس في تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تتنوع استثمارات الشركات الاماراتية في قطاعات متعددة، مؤكدا حرص الهيئة على زيادة وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب الإماراتي.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الوزير الإماراتي على تشكيل مجموعة عمل دائمة بين الجانبين لتيسير كافة مجالات التعاون الاستثماري، وتحديد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كنقطة اتصال عن الجانب الإماراتي.

من جانبه، أشاد الوزير الإماراتي بتطور بيئة الاستثمار في مصر، والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير أعمال الشركات الاماراتية في مصر، مثمناً الإجراءات المتخذة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين.