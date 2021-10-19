الأرصاد: طقس معتدل نهارا لطيف ليلا غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 20

سيوة 29 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 26 21

رفح 26 21

رأس سدر 28 20

نخل 26 16

نويبع 29 22

طابا 26 21

كاترين 25 12

الطور 28 23

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 22

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 19

المنيا 30 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 31 19

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

ادفو 35 22

أبوسمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 22

ابو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23