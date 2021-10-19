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نائب يطالب بسرعة ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك والضرائب

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نائب يطالب بسرعة ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك والضرائب نائب يطالب بسرعة ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك والضرائب

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أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة«.

وطالب «الصالحى» في بيان أصدره اليوم، من ، سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولى مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم

وطالب النائب، وزارة المالية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإليكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالي برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالى اضافة إلى تكليف الرئيس السيسى للحكومة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

المصرى اليوم

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