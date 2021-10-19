طلب من أسرته أن يسامحوه.. تفاصيل انتحار شاب ذبحًا بعد أدائه صلاة العصر

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تخلص شاب في العقد الثالث من العمر، من حياته ذبحًا بعد أن خرج لأسرته وهو يطالبهم بأن يسامحوه، ممسكًا بسكين، ولم يستطع أحدًا إسعافه، إذ أكدت أسرته أن ابنهم أدى صلاة العصر ثم أقدم على الانتحار إثر تدهور حالته النفسية خلال الآونة الأخيرة، وأثارت الواقعة مشاعر حزن بين الأهالي في منطقة أرض اللواء بالجيزة.

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شاب أنهى حياته ذبحًا بسكين في منطقة أرض اللواء.

وقررت استدعاء أسرته، لسماع إفادته لكشف ملابسات الواقعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشاب المنتحر كان يعاني ظروفًا نفسية صعبة، وكان يعمل نجار مسلح وإثر سقوطه من أعلى سقالات وإصابته بكسر في الساق، تلقى العلاج بمنزله لفترة طويلة.

وذكرت التحقيقات أن الأدوية التي كان يتناولها الشاب أصابته بتقرح في معدته، ما أصابه بحالة اكتئاب شديدة وعلى إثرها أخبر أسرته برغبته في الانتحار.

وبحسب التحقيقات فإن الشاب توضأ وصلى العصر وبعدها استل سكينًا وذبح نفسه قبل خروجه لأسرته مطالبًا إياهم بأن يسامحوه، ولم يستطع أحدًا منهم إسعافه.