«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل مسجل خطر في الاسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص في الإسكندرية، قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن قيام المتوفى وبرفقته 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم باستقلال دراجة نارية «دون لوحات معدنية» ملك المتوفـى، وتوجهوا لسرقة «مركبة تروسيكل» متوقفة، وحال شروعهم في سرقتها شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالى وقام البعض بمطاردتهم على إثر ذلك، فقام المتوفـى بالقفز بأحد المصارف المائية محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته وتمكن باقى المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفى أثناء قيامه بالقفز بالمصرف المائى وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».