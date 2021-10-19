4 ليالي لباليه أوزوريس على المسرح الكبير بالأوبرا

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تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمنيا كامل بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي اربعة ليالى تضم ثلاثة باليهات متنوعة هي اوزوريس، بوليرو، ولاول مرة مشاهد راقصة من أوبرا الامير ايجور وذلك في الثامنة مساء الجمعة، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦ اكتوبر على المسرح الكبير.

باليه اوزوريس من تصميم الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل وارمينيا كامل وموسيقى جمال عبدالرحيم ويستلهم القصة الفرعونية الشهيرة التي تروى حكاية أوزوريس وزوجته إيزيس الناعمان بالحب والسلام‏ ويتعرضان لمكيدة من شقيق اوزوريس ست وزوجته نفتيس بسبب الحقد والغيرة لتبدأ المؤامرة على الملك ثم قتله ويثأر حورس لأبية أوزوريس بمساعدة أمه إيزيس‏‏ وتنتهي المعركة بين جيش حورس وجيش ست بانتصار حورس وتنصيبه ملكا على مصر.

وباليه بوليرو تصميم الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل ووضع موسيقاه موريس رافايل مستلهماً رقصة اسبانية شهيرة تتميز بالمرح والسرعة ومزج بها قواعد وروح جديدة مبتكرة ويبدأ بفتاه غجرية ترقص على منصة تشبه الطاولة وتؤدى عليها حركات بطيئة ثم يبدأ دخول العارضين الأخرين بالتدريج حتى يشارك الجميع في الحركة الراقصة.

اما المشاهد الراقصة من أوبرا الامير إيجور من تصميم فالنتين بيرس وموسيقى الكسندر بوردين وتروى قصة الحملة العسكرية التي يقودها الامير إيجور وتنتهى بوقوع الأمير أسيرا لاعداءه وخلال اسره تولد قصة الحب مع الاميرة أولجا التي تساعده على الهرب.

صمم اضاءه العرض المهندس ياسر شعلان،والمناظر المهندس محمد الغرباوي، والبروجيكشن المهندس محمد عبدالرازق.

الجدير بالذكر ان فرقة بالية اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها في نفس العام، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا ،يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الاوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفنى الدكتور عبدالمنعم كامل الذي أضاف ليبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، وغيرها.