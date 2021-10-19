«بداية الخيط».. فيلم أبكى بطلاته وأشادت به منى زكي و«الأمومة والطفولة»

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شهدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس الإثنين، عرض فيلم «بداية الخيط» على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

ويعرض فيلم «بداية الخيط» في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي التي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر وتستمر فعالياتها حتى 22 من الشهر الجاري، برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع «يونيسف» ومهرجان الجونة السينمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

علقت الفنانة منى زكى، على الفيلم عبر صفحتها الشخصية قائلة «فخورة ومبسوطة وحقيقي من أحلي الأيام بالنسبة لي في المهرجان».

وتابعت: «النهارده احتفلنا بـ3 بطلات قمرات سماء ونورا وآلاء في عرض فيلم (بداية الخيط) فيلم حقيقي ملهم ومشجع لهن ولكل البنات والستات، نفسى تتفرجوا عليه كلكوا وأتمنى يعجبكم».

وأضافت، قائلة: «وأحب اشكر ريم مخرجة الفيلم على المجهود والحب اللي كانوا واضحين جدا في فيلمها، وأحب أكيد اشكر يونيسف والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومهرجان الجونة السينمائي على المبادرة العظيمة والملهمة».

وفي هذا الصدد أعربت، لأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة «عن سعادتها بهذا الفيلم الذي يمثل نقطة انطلاقة لدعم لحقوق الفتيات تعليمياً وصحياً وثقافياً، مؤكدة على أهمية الفن وصناعة السينما في دعم القضايا المجتمعية والتي تكمن أهميته في كونه أحد الوسائل الإعلامية التي تسلط الضوء على القضايا الهامة وتنقل الصورة بموضوعية، الأمر الذي يزيد من تفاعل الجمهور مع القضايا الإنسانية، فالإبداع يتيح الفرصة للتغيير المجتمعي الحقيقي.

كما أعربت سحر السنباطي، أمين عام المجلس عن سعادتها وفخرها بمشاركة الفتيات في صناعة هذا الفيلم المتميز فبطلاته يمثلن مئات الآلاف من المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أن هذا الفيلم يتضمن قصة لثلاث فتيات قررن التمسك باختياراتهن والذي سيكون سببا هاما في إلهام العديد من الفتيات.

وأكدت «السنباطي» خلال هذه الفاعلية على دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في إطلاق المبادرات التي من شأنها التركيز على دعم حقوق الفتيات وذلك بمشاركة الفتيان، لافتة إلى أن المجلس قد بادر بالتعاون مع يونيسف بإطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» والتي تعد أحد اهم المبادرات التي تعمل على خلق بيئة مواتية تدعم حقوق الفتاة في مختلف المجالات.

وتوجهت «السنباطي» بالشكر ليونيسف لدعمهم قضايا الطفل في مصر كما توجهت بالشكر أيضاً للفنانة منى زكي سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف مصر، لمشاركتها ودعمها لهذه الفاعلية، كما توجهت بشكر خاص للفتيات المشاركات المتميزات متمنية لهن دوام التوفيق.