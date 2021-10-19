أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أفشل سرقة.. لصّ يوثق جريمته على الهواء مباشرةً دون علمه

Print
أفشل سرقة.. لصّ يوثق جريمته على الهواء مباشرةً دون علمه أفشل سرقة.. لصّ يوثق جريمته على الهواء مباشرةً دون علمه
خطف جوال مراسل صحفي أثناء البث وشاهده الآلاف

أفشل سرقة.. لصّ يوثق جريمته على الهواء مباشرةً دون علمه

وقع لص ضحية سوء نيته، عندما غافل مراسلاً صحفياً مصرياً لإحدى الصحف أثناء بثه به على الهواء مباشرة، حيث وثّق البث كامل الجريمة ووجه الجاني وهو هارباً بصيدته التي سوف ترمي به خلف القضبان.

وعلّقت الصحيفة "المصري اليوم" على الحادثة بأن زميلهم محمود راغب، فوجئ أثناء تعليقه على خبر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والمحافظات صباح اليوم الثلاثاء، بسرقة هاتفه المحمول أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، أثناء البث المباشر.

وقد ظهر اللص بصورة كاملة وهو على دراجة نارية، وقد شاهد الواقعة عشرات الآلاف من المتابعين الذين كانوا يتابعون البث المباشر الذي تم بثه بجوار سلم مساكن إسكوا، التابعة لمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

"الغذاء والدواء" تُكرم "نادك" لتفردها في تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية

"الغذاء والدواء" تُكرم "نادك" لتفردها في تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ