ضبط 452 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمخدرات في المحافظات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري بحوزة 178 متهمًا، تضمنت 23 بندقية آلية، و28 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و139 فرد محلي، و959 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، و232 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت الحملات من تنفيذ 83627 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 354 حكم جناية، و25457 حكم حبس جزئي، و4418 حكم حبس مستأنف، و41908 أحكام غرامة، و11490 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الحملات من ضبط 269 قضية، بإجمالي 274 متهمًا ضُبط خلالها كميات متنوعة من مخدرات البانجو والحشيش والهيروين والإستروكس والشابو والبودر والهيدرو والآيس والأفيون والفودو والأقراص المخدرة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 40 متهمًا، و31 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 341 دراجة نارية مخالفة، و25897 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.