زعيم الأغلبية يرفض رفع الحصانة عن تامر عبدالقادر واعتراض مصطفي بكري

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا بين النواب خلال نظر طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر والذي رفضه المجلس بالاجماع .

و قال النائب أشرف رشاد رىيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية: «الأمر الذي نناقشه الأن لايخص الاغلبية لكنه يتعلق بنائب في مجلس النواب وتحوى على فكرة اكبر وهى الحصانة التي يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس» واكد ان الكيدية واضحة في الطلب بشكل كامل. .

و اضاف: «استمعنا إلى عدد من التسجيلات للنائب ،دون النظر إلى وجود حصانه يتمتع بها النائب. لذلك نحن نرفض طلب رفع الحصانه عن النائب تامر عبدالقادر لوجود شبهة الكيدية ،خاصة أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،والذى فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدى تامر عبدالقادر» .

فيما طالب النائب مصطفى بكرى برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبدالقادر، قائلا يعز علينا ان نقف هذا الموقف ولكننا ادينا قسم باحترام الدستور والقانون .

و اضاف ان المادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس توجب على اللجنة التشريعية عدم النظر في الادلة الجنائية وتوجب عليها البحث عن وجود كيدية في الطلب المقدم لرفع الحصانة

و تابع «بكرى» متساءلا: «هل هناك مكايدة بين الرقابة والنيابة العامة والنائب تامر عبدالقادر وهل هناك مكايدة من الراشى والنائب لافتا إلى وجود 4 اشخاص محبوسين في القضية». .

و قال: «لا توجد مكايدة، والبعض يقول انه تم التسجيل بدون اذن المجلس، والتسجيل كان يتم لاشخاص اخرين وجاء اسم النائب خلال الحوار». .

واكد بكرى ان الرقابة الادارية والنيابة العامة خصم شريف مطالبا النائب تامر عبدالقادر بان يبادر برفع الحصانة عن نفسه مادام متاكدا من براءته ولذلك اطالب برفع الحصانة