رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طما

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، مقر فرع مياه طما ومركز خدمة العملاء ومقر الخط الساخن وكذلك محطة مياه السكساكا السطحية المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة بمدينة طما وقراها، والتى بدأ تشغيلها في سبتمبر 2016.

كما تم تفقد محطة مياه الإغانة الارتوازى المكلورة التي تبلغ طاقتها التصميمية 180 متر مكعب لكل ساعة ومحطة مياه الرييانية المعلق الارتوازية، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار محطة رفع صرف صحى سلامون التي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتخدم قرية سلامون كما تفقد محطة معالجة صرف صحى طما التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم مدينة طما وقراها واكد رئيس مياه سوهاج خلال نهاية الجولة على ضرورة الاهتمام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية.