أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طما

Print
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طما رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، مقر فرع مياه طما ومركز خدمة العملاء ومقر الخط الساخن وكذلك محطة مياه السكساكا السطحية المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة بمدينة طما وقراها، والتى بدأ تشغيلها في سبتمبر 2016.

كما تم تفقد محطة مياه الإغانة الارتوازى المكلورة التي تبلغ طاقتها التصميمية 180 متر مكعب لكل ساعة ومحطة مياه الرييانية المعلق الارتوازية، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار محطة رفع صرف صحى سلامون التي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتخدم قرية سلامون كما تفقد محطة معالجة صرف صحى طما التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف متر مكعب لكل يوم وتخدم مدينة طما وقراها واكد رئيس مياه سوهاج خلال نهاية الجولة على ضرورة الاهتمام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)

اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)