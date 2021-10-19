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برلمانية «حماة الوطن» تناقش سياسة بشأن ضريبة البورصة

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برلمانية «حماة الوطن» تناقش سياسة الحكومة بشأن ضريبة البورصة برلمانية «حماة الوطن» تناقش سياسة بشأن ضريبة البورصة

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عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اجتماعها الثاني، بأحد فنادق القاهرة، اليوم، برئاسة المهندس احمد بهاء شلبي، بحضور اللواء طارق نصير امين عام الحزب.

واستعرض الاجتماع خطة عمل الهيئة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، وعرض تقرير نشاط دور الانعقاد الاول لنواب الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، ومناقشة حول بعض الموضوعات التي انتهت بتوقيع النواب على طلبا مناقشة عامة احدهم لاستيضاح سياسة بشأن ضريبة الارباح الرأسمالية على المتداولين بالبورصة المصرية، والاخر بشأن سياسة الحكومة في مواجهة تردي اوضاع شبكات الهاتف المحمول.

وشهد الاجتماع تكريم امين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمجلس النواب عدد من نواب الحزب وهم احمد قورة عن نشاطه الرقابي خلال دور الانعقاد الاول، والنائبة مارثا محروس عن نشاطها التشريعي خلال دور الانعقاد الاول.

المصرى اليوم

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