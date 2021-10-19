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بعد رفض رفع الحصانة عن «عبدالقادر».. نواب يطالبون بتعديل اللائحة لتجنب «التسجيل» للنواب بموافقة المجلس

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بعد رفض رفع الحصانة عن «عبدالقادر».. نواب يطالبون بتعديل اللائحة لتجنب «التسجيل» للنواب بموافقة المجلس بعد رفض رفع الحصانة عن «عبدالقادر».. نواب يطالبون بتعديل اللائحة لتجنب «التسجيل» للنواب بموافقة المجلس

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أعلن مجلس النواب رفض رفع الحصانة، عن النائب تامر عبدالقادر، لسماع أقواله في احد القضايا بناء على طلب النائب العام. واعلن النائبين على عبدالونيس وهاني أباظة موافقتهما على الرأى الذي أنتهت اليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر.

قال النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة درست وبحثت الأمر الذي اخد كفايته وانتهت اللجنة بعد بحث وتدقيق وقرار اغلبية النواب برفض طلب رفع الحصانة.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو لجنة الشؤون التشريعية، إن اللجنة تبينت وجود خطأ في الإجراءات ،وهناك وجود شبهة كيدية ووجود عيب جوهرى في الإجراءات.

وطالب بضرورة إجراء تعديل في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث أنه حال التسجيل لأحد النواب للتحقق من واقعه مخالفة للقانون يجب إخطار هيئة مكتب المجلس وبشكل سري، وهو ما أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلاً إن الأمر جدير بالبحث وسيتم بحث الاقتراح في هيئة مكتب المجلس.

المصرى اليوم

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