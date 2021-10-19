أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الموارد البشرية بالشرقية تسترد حقوقًا للعاملين بأكثر من 22 مليونًا

Print
الموارد البشرية بالشرقية تسترد حقوقًا للعاملين بأكثر من 22 مليونًا الموارد البشرية بالشرقية تسترد حقوقًا للعاملين بأكثر من 22 مليونًا
تسوية 1796 دعوى عمالية بالصلح والتراضي خلال سبتمبر الماضي

الموارد البشرية بالشرقية تسترد حقوقًا للعاملين بأكثر من 22 مليونًا

أنهى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية -ممثلًا في إدارة التسويات الودية- خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، تسوية 1796 دعوى عمالية بالصلح والتراضي بين أطراف الدعوى، واسترداد مبلغ إجمالي 22.554.225 مليون ريال حقوق للعمالة في القطاع الخاص بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأكدت إدارة التسويات الودية بالمنطقة الشرقية، متابعة كل القضايا المتعلقة بالعمالة وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص بكفاءة، وأداء العمل وفقًا لأنظمة ولوائح العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا

ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا

الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي

الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز