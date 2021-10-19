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رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:54 مساءً
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل )
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سفينة تابعة للبحرية البرازيلية تتحطم على جسر للمشاة في الأكوادور
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:05 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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