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«مترو الأنفاق» يوزّع حلوى المولد النبوي على ركاب الخط الثالث (صور)

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«مترو الأنفاق» يوزّع حلوى المولد النبوي على ركاب الخط الثالث (صور) «مترو الأنفاق» يوزّع حلوى المولد النبوي على ركاب الخط الثالث (صور)

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في لفتة إنسانية، تتم لأول مرة في خطوط المترو في ، قامت شركة «الشركة الفرنسية» المشغل الخط الأخضر الثالث للمترو- بتوزيع هدايا حلوى المولد النبوي الشريف على بعض الركاب بعدد من محطات الخط، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف.

وتأتى الخطوة في إطار حرص الشركة على مشاركة المواطنين من مستخدمى الخط الأخضرالثالث للمترو في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية لتعزيز تجربة مستخدمى الخط وتقديم تجربة نقل فريدة لجميع الركاب.

وقد وقع الاختيار على عدد من الركاب لفوزهم بالجائزة، بناء على رقم التذكرة المحددة مسبقا، وتسليمهم حلوى المولد النبوى الشريف بشكل مفاجئ في 5 محطات هي (العباسية، كلية البنات، هليوبوليس، الهايكستب، عدلي منصور)، مما خلق جو من البهجة والسرور لجميع ركاب المحطات الذين أبدوا سعادتهم بالتجربة الجديدة.

يشمل الخط الثالث لمترو الأنفاق على 19 محطة بطول 23 كم لربط منطقة وسط البلد بالمحطة المركزية التبادلية بعدلى منصور من خلال محطات في كافة المناطق الحيوية بالإضافة إلى 15 محطة جديدة تحت الإنشاء ليكون محورعرضى يربط بين شرق القاهرة وغربها، وتبدأ ساعات العمل اليومية من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 صباحًا.

المصرى اليوم

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