محافظ الإسماعيلية يفتتح عدد من مشروعات المياه

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افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى.

بدأت الجولة بافتتاح المحافظ ومرافقوه رافع مياه الشرب بالسماكين بطاقة تصميمية ١٣٨٠٠ م٣يوم، وبلغت تكلفة الاعمال حوالي ٥١ مليون جنيه.

وعقب الافتتاح استمع اللواء شريف فهمى بشارة ومرافقوه إلى شرح تفصيلى لمكونات المحطة ونطاق خدمتها، حيث اوضحت المهندسة مروة مدنى مكونات المشروع والطاقة التصميمية له.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مكونات الرافع مبنى الطلمبات ووحدة المولد ووحدة الديزل.

أشار اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة أن رافع مياه شرب السماكين يقوم بخدمة عدد من القرى منها قرية أبوعساكر – منطقة 6 أكتوبر – قرية المنايف – قرية السماكين – عمارات اسكان الشباب – قرية راشد سليمان باجمالى عدد سكان ٤٢ الف نسمة.

كما افتتح اللواء فهمى بشارة مشروع محطة رفع صرف صحى الشيخ غريب بقرية السلام بطاقة تصميمية 20.700 م٣ يوم بتكلفة 32 مليون جنيه لخدمة قرى الشيخ غريب، البغادة باجمالى عدد سكان 7000 نسمة، وذلك ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرى القصاصين لخدمة قرى الوادى الاخضر وأم عزام والشروق والذى تبلغ تكلفته الإجمالية ١٧٣ مليون جنيه.

وعقب الافتتاح، استمع اللواء شريف فهمى بشارة ومرافقوه إلى شرح تفصيلى لمكونات المحطة ونطاق خدمتها، اعقبه تفقد المحافظ ومرافقوه لمكونات المحطة.

وأشاد المحافظ بالمشروعات القومية الجديدة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية.