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تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

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تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

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قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء صباح اليوم بتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمدرسة سينا سكول للغات بالعريش، وذلك بمناسبة احتفال المدرسة بالمولد النبوى الشريف.

وأشار بيان العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم أن وكيل الوزارة حضر طابور الصباح بمرافقة سيف ضيف مدير المدرسة.. حيث قام فريق الإذاعة المدرسية بعمل فقرات إذاعية متميزة يغلب عليها الطابع الدينى، وذلك إحتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف، وقام الطلاب بتقديم فقرات متنوعة من المواهب القرآنية والشعر والغناء الدينى ومسرح العرائس.. ثم قام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي سبق وأن نظمتها المدرسة بهذه المناسبة.. كما هنأ المعلمين والعاملين وإدارة المدرسة والطلاب بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

المصرى اليوم

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