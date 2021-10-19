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«الأمن الاقتصادي» يضبط 3406 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

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«الأمن الاقتصادي» يضبط 3406 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد «الأمن الاقتصادي» يضبط 3406 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها ضبط 2848 قضية متنوعة في حملات رصد وضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وضبط 3406 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 1236 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية).

المصرى اليوم

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