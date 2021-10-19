وزير الأثار لـ "ثقافة الشيوخ " :استرجاع ما يزيد علي 5000 قطعة أثرية

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عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام، اجتماعًا مساء أمس الاثنين برئاسة النائب محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

وشدد رئيس لجنة الثقافة على الأهمية التي تحظى بها صناعة السياحة كونها من الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطنى، فضلا عن دورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب المصرى، بما يستوجب ايلاءها مزيد من الرعاية والدعم من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وقال بيان أصدرته لجنة الثقافة والسياحة بـ«الشيوخ» اليوم الثلاثاء، أن الوزير استعرض ملامح العمل في القطاعات المختلفة التابعة لوزارة السياحة والآثار التي حددت رؤيتها في اهمية العمل على تعزيز الريادة المصرية في مجال السياحة العالمية. وقد اشار سيادته إلى أبرز التعديلات التشريعية التي قامت بها الوزارة، منها قانون الاثار، قانون العمرة، قانون صندوق السياحة والاثار، قانون الغرف السياحية، قانون تنظيم الشركات السياحية.

وأشار الوزير اإلي الحوافز التي قدمتها الوزارة لتشجيع السياحة خلال ازمة كورونا، بدءا من اعفاء سداد رسوم التأشيرات السياحية، مرورا بتخفيض رسوم الخدمات الارضية في المطارات المصرية مع اطلاق برامج هادفة إلى تحفيز الطيران، وصولًا إلى تنظيم العديد من الجولات الهادفة إلى جذب السياحة من الدول الأكثر تصديرًا للسياحة إلى مصر.

ولفت «عناني» إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية اعلامية متكاملة هدفت إلى تسليط الضوء على الانجازات التي حققتها الوزارة لتنشيط السياحة وجذب المزيد منها، وقد تزامن ذلك مع اطلاق الوزارة لموقع الكتروني جديد بلغات مختلفة.

واضاف الوزير أن من بين ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية في المجال الآثرى، تنظيم العديد من المعارض الاثرية الخارجية، وافتتاح مصنع المستنسخات الآثرية، هذا إلى جانب استرجاعها ما يزيد عن 5000 قطعة أثرية، فضلا عن افتتاح العديد من المتاحف الاقليمية، وأديرة ومساجد والمعبداليهودى.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنتظر افتتاحها خلال الفترة القادمة، أشار الوزير إلى انه قد اقترب افتتاح طريق الكباش بمحافظة الاقصر في احتفالية كبرى، كما اوشك الانتهاء من اعمال المتحف الكبير، وقصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر.

ومن جانبهم قدم الأعضاء العديد من المقترحات إلى دعم الجهود التي تقوم بها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالوعي المجتمعي بشأن منظومة السياحة والآثار، حيث طالبوا بضرورة ان تكون هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والهيئات المعنية بالإعلام والدراما، نظرا لدورهما في خلق هذا الوعي. كما طالبوا بأهمية دور كل من وزارتي التعليم والتعليم العالي في تعزيز المعارف لدى شبابنا.

وطالب النواب بأهمية ايلاء المزيد من الاهتمام بمختلف الانماط السياحية وخاصة السياحة العلاجية والاستشفائية.

وخلصت اللجنة إلى التأكيد على دعمها لجهود الوزارة في استكمال مخططاتها المستقبلية الهادفة إلى توسيع النشاط السياحي وتنوعه، مع أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، كون أن السياحة صناعة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعزيزها وتكاملها.