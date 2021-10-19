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مؤتمر صحفي للرئيس ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان (بث مباشر)

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مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان (بث مباشر) مؤتمر صحفي للرئيس ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان (بث مباشر)

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يعقد قادة وقبرص واليونان، بالعاصمة اليونانية أثينا المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح ، ورئيس وزراء اليونان، والرئيس القبرصي، وذلك عقب انتهاء القمة الثلاثية.

وعقدت فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التعاون الثلاثى بين الدول الثلاثة التي انطلقت عام 2014.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة «أثينا» تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدى للتحديات التي تواجه منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

المصرى اليوم

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