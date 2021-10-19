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استئناف محاكمة 84 متهما في «شغب سمالوط» الثلاثاء لاستكمال المرافعات

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استئناف محاكمة 84 متهما في «شغب سمالوط» الثلاثاء لاستكمال المرافعات استئناف محاكمة 84 متهما في «شغب سمالوط» الثلاثاء لاستكمال المرافعات

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أستانفت صباح الثلاثاء محكمة جنايات المنيا، جلسات إعادة محاكمة 84 متهما، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط ، والمعروفة إعلاميا ب «ملحق سمالوط»، لاستكمال مرافعات الدفاع.

تستعرض هيئة المحكمة، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، قراراتها السابقة، وطلبات دفاع المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 في القضية رقم 7075 لسنة 2015، والمقيدة برقم 435 لسنه 2015 شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.

المصرى اليوم

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