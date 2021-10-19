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استقبال جماهيري حافل لـ بيج رامي في مطار القاهرة

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استقبال جماهيري حافل لـ بيج رامي في مطار القاهرة استقبال جماهيري حافل لـ بيج رامي في مطار القاهرة

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وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل النجم العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، بعدما نجح في التتويج باللقب، ليصبح اول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

واستقبل البطل المصري العالمي بيج رامي وفد من وزارة الشباب والرياضة يضم كلا من الدكتور محمد كردي والدكتور عمرو الحداد مساعدا الوزير نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، كما حرصت أعداد كبيرة من قرية السبيعية في مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ على الحضور وأعداد غفيرة من الجماهير ووسائل الإعلام الذين تواجدوا في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، من أجل تكريمه بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في الرياضة المصرية.

وأـعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالًا خاصًا له، احتفالا بوصوله بعدما رفع علم في أكبر واقوى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

بيج رامي قبل خروجه تم استقباله بحفاوة شديدة داخل مطار القاهرة وتم اعداد برنامج حافل له بدأ منذ لحظة استقلاله الطائرة رقم (Ms986)، حيث تم وضع صورة رامي على كراسي الطائرة، بخلاف احتفال بسيط من طاقم الطائرة بالبطل المصري، وتكرر الاحتفال بعد نزوله مطار القاهرة في صالة 3.

بعد انتهاء احتفالية مطار القاهرة والشركة المصرية كان هناك استقبال حافل خارج المطار نظمته الشركة الراعية وفريق كوسكواد حيث استقل اوتوبيساً مكشوفا، تجول به في شوارع القاهرة بداية من شارع صلاح سالم ثم كوبري 6 أكتوبر ثم الدقي وشارع الهرم حتى وصل الأوتوبيس إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى في منطقة الأهرامات.

المصرى اليوم

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