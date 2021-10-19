مئات الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة واع الإخبارية العراقية.

وقالت مفوضية الانتخابات: «تسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات»، لافته إلى أن تقديم الطعون سينتهي رسمياً غدا، ما يعني أن مكاتب المفوضية في العراق لن تقبل أي طعن بعد هذا التاريخ.

وأوضحت المفوضية أنهم يتعاملون مع هذه الطعون عن طريق «مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى».

ولفتت إلى أن المطالبة بعد فرز الأصوات الانتخابية ستأخذ في الحسبان، لكنه أوضح أنها ستقتصر «على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط» مشددا على أن «إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً».

وأشارت المفوضية إلى تلقيها «58 شكوى في يوم الاقتراع العام من أصل 55041 محطة وهذا العدد القليل دليل على نزاهة العملية الانتخابية».

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العراقية، كانت قد أعلنت أن «الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما».