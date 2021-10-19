ضبط أكثر من ١٠٠٠ مخالفة دوائية في حملة تفتيشية على الصيدليات بمنيا القمح

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة للتفتيش على المنشآت الدوائية بنطاق مركز ومدينة منيا القمح، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، لعدم التلاعب في الأسعار، ومنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات دوائية بواقع ١٠٩٨ قرص وعبوة وكيس ووحدة لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة، تمثلت المضبوطات في أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، والتأمين الصحي، معدة للبيع، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ومعدة للبيع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.