أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوى بشوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر

Print
الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوى بشوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوى بشوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد كبير من الشباب القبطي على توزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المارة والسيارات بشوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر لمشاركتهم أخوتهم المسلمين الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوي الشريف

وقال أبانوب ثروت أحد شباب الأقباط المشارك في المبادرة، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع في مسلمين وأقباط، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة أخواتنا المسلمين أحتفالاتهم.

الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوي الشريف

وأعرب «بيشوي روؤف» عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته في المناسبات المختلفة سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث أن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة.

واكد أبانوب عازر، أن الأجواء الذي تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يودي إلى زرع المحبة في نفوسهم، مشيراً إلى أنه في هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة وازدياد الاحترام بين المسلمين والأقباط في مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التي تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد في حماية الوطن.

وأضاف مينا عماد، أننا كمسيحين نحتفل بالمناسبات الدينية للمسلمين، فهم أيضا يشاركون في احتفالاتنا مطالباً الجميع بالتكاتف في كل المناسبات، والأعياد مؤكدا ان هذه الروح هي السلاح لمواجهة اعداء الوطن ويضيف حسام حسن النوبي، أحد أهالي مدينة إسنا بالأقصر، أن مشهد الاحتفال الذي شاركنا فيه أقباط المدينة يعد رسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذي يجمع أبناء الوطن الواحد.

وتابع أن المسلمين والأقباط بمدينة إسنا يتشاركون في جميع المناسبات الإجتماعية، موضحًا أن محافظة الأقصر تنعم بالمحبة ونحن مصريون ولا فرق بيننا، موضحًا أن الاحتفالية تأتى في إطار العادات والتقاليد التي لا تتغير بين أهالى محافظة الأقصر، عندما يجتمع الجميع مسلم وقبطى في جميع المناسبات سواء الدينية أو الاجتماعية، وهذا ما يحدث كل عام داخل مدينة إسنا، حيث يجتمع أهالى المدينة والقري من مسلمين وأقباط كل عام للإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة

بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي

التعاون الدولى : مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق تعافى مستدام

التعاون الدولى : مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق تعافى مستدام

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ