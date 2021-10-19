الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوى بشوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد كبير من الشباب القبطي على توزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المارة والسيارات بشوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر لمشاركتهم أخوتهم المسلمين الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوي الشريف

وقال أبانوب ثروت أحد شباب الأقباط المشارك في المبادرة، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر مسلمين وأقباط، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة أخواتنا المسلمين أحتفالاتهم.

الأقباط يوزعون حلوى المولد النبوي الشريف

وأعرب «بيشوي روؤف» عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته في المناسبات المختلفة سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث أن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة.

واكد أبانوب عازر، أن الأجواء الذي تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يودي إلى زرع المحبة في نفوسهم، مشيراً إلى أنه في هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة وازدياد الاحترام بين المسلمين والأقباط في مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التي تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد في حماية الوطن.

وأضاف مينا عماد، أننا كمسيحين نحتفل بالمناسبات الدينية للمسلمين، فهم أيضا يشاركون في احتفالاتنا مطالباً الجميع بالتكاتف في كل المناسبات، والأعياد مؤكدا ان هذه الروح هي السلاح لمواجهة اعداء الوطن ويضيف حسام حسن النوبي، أحد أهالي مدينة إسنا بالأقصر، أن مشهد الاحتفال الذي شاركنا فيه أقباط المدينة يعد رسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذي يجمع أبناء الوطن الواحد.

وتابع أن المسلمين والأقباط بمدينة إسنا يتشاركون في جميع المناسبات الإجتماعية، موضحًا أن محافظة الأقصر تنعم بالمحبة ونحن مصريون ولا فرق بيننا، موضحًا أن الاحتفالية تأتى في إطار العادات والتقاليد التي لا تتغير بين أهالى محافظة الأقصر، عندما يجتمع الجميع مسلم وقبطى في جميع المناسبات سواء الدينية أو الاجتماعية، وهذا ما يحدث كل عام داخل مدينة إسنا، حيث يجتمع أهالى المدينة والقري من مسلمين وأقباط كل عام للإحتفال بالمولد النبوى الشريف.