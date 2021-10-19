اليوم.. قفشة ينتظم فى تدريبات الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي سيقام اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وانتهت الإجازة التي حصل عليها قفشة قبل مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر لارتباطه بحفل زفافه الذي عُقد الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة.

ومن المتظر أن يُعزز قفشة صفوف الأهلي في مباراة السبت المقبل أمام الحرس الوطني بطل النيجر والتي ستقام على استاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها في آخر نسختين.