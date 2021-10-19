زويل ومجدي يعقوب يظهران على أغلفة الوجبات المدرسية.. ما القصة؟

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ظهرت صورتان للعالمين الكبيرين، أحمد زويل ومجدي يعقوب، على أغلفة الوجبات المدرسية، في أول توزيع تجريبي لها، في محافظة المنوفية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، أن الوجبات الغذائية وُزعت على الطلاب بمحافظة المنوفية، كإجراء تجريبي سيجري تعميمه في 15 نوفمبر المقبل على بقية المحافظات في مصر.

وأكدت الوزارة أن احتواء أغلفة الوجبات على صورتي زويل ويعقوب، جاء في سياق توعية الطلاب بما قدَّمه العالمان من جهود عظيمة في ميدان العلم، مشيرةً إلى أن الصورتين أرفقتا بمعلومات غنية عنهما بهدف بث روح التحفيز.

ولفتت إلى أن أغلفة الوجبات اشتملت كذلك على صور ومعلومات عن علماء آخرين كانت لهم بصمتهم الواضحة في مجالات علمية شتى.

في أول توزيع لها: زويل ومجدي يعقوب يظهران على أغلفة الوجبات المدرسية

واحتفى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بظهور العالمين المصريين على أغلفة الوجبات المدرسية كونها: «وجبة مغلفة بالمعرفة والقدوة» حسب تعبير إحدى مستخدمات وسائل التواصل.

ومن المفترض أن يتم توزيع الوجبات المدرسية المقررة على طلاب عموم الجمهورية، وفق جدول زمني وضعته وزارة التربية والتعليم؛ إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد توريد وجبات التغذية المدرسية للمديريات التعليمية، السبت الماضي، موضحة الجدول الزمني لتلقي محافظات عموم الجمهورية هذه الوجبات.

في أول توزيع لها: زويل ومجدي يعقوب يظهران على أغلفة الوجبات المدرسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية 16 أكتوبر الجارى، لمدة أسبوعين، على أن يتم التوريد لباقي المحافظات تباعًا وفق جدول زمني مقرر مسبقًا، لافتة أن محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ سيتم التوريد وجبات التغذية المدرسية بها اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، ومحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا سيبدأ التوريد إليها من 15 نوفمبر، أما التوريد إلى ومحافظات الدقهلية والإسماعيلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج يبدأ التوريد من 15 نوفمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور سابق لها، أنه في إطار الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بملف التغذية المدرسية لطلاب المدارس المستهدفة طبقًا لخطة المديرية للعام الدراسي 2021/2022 والمتعاقد على توريدها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة «سايلو فودز».

ووجهت الوزارة في خطاب لها، عممته على المديريات التعليمية، بضرورة اتباع التعليمات التالية قيام المديريات والإدارات بالتنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وأنه على مندوبي جهة التوريد «وجود الشهادة الصحية، ارتداء الكمامة، قفاز اليد» عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات.