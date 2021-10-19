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قبطيتان تفوزان بمسابقة «حياة النبي الكريم» بالمنيا.. وأسقف دير مواس يهنئ المسلمين تليفونيا

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قبطيتان تفوزان بمسابقة «حياة النبي الكريم» بالمنيا.. وأسقف دير مواس يهنئ المسلمين تليفونيا قبطيتان تفوزان بمسابقة «حياة النبي الكريم» بالمنيا.. وأسقف دير مواس يهنئ المسلمين تليفونيا

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فازت قبطيتان موظفتان بمديرية إسكان والمرافق بمحافظة المنيا، بالمسابقة الدينية التي نظمتها العلاقات العامة بالمديرية، بعنوان «حياة النبي الكريم» احتفالا بذكري المولد النبوي الشريف.

أقامت المديرية احتفالية كبيرة، قامت خلالها بتوزيع الجوائز على الفائزين، وعددهم 20 فائز بينهم فائزتان قبطيتان، بين 101 متسابق في المسابقة التي تهدف إلى تعظيم الأثر للروح المعنوية للعاملين بالمديرية وروح الفريق الواحد.

وقال المهندس وائل مختار المصري، وكيل وزارة إسكان المنيا أنه دائما يشجع على إقامة مثل هذه الحفلات خلال المناسبات الدينية والقومية المختلفة لما له من عظيم الأثر للروح المعنوية للعاملين بالمديرية وروح الفريق الواحد، وفرصة الالتقاء للعاملين لسماع مطالبهم بعيد عن أجواء وضغوط العمل.

وقال أسامة محمد نجيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بأن الإدارة قامت بإعداد المسابقة للعاملين بالمديرية وقامت بتوزيعها على جميع العاملين بالمديرية منذ ١٥ يوم، وقد تقدم للمسابقة ١٠١ من العاملين بالمديرية كان من بينهم أقباط، وقد أجريت القرعة العلنية أثناء الحفل بحضور مديري الإدارات وجميع العاملين بالمديرية في الجو من الود والتفاؤل وذلك لإختيار 20 فائزا من بين الإجابات الصحيحة البالغ عددها 90 إجابة، حيث جاء من بين الفائزين إثنين من الأقباط واثنين من العمال بالمديرية.

من جانبه حرص الأنبا اغابيوس، أسقف الأقباط الأرثوذكس بدير مواس، على اجراء اتصالات تليفونية بجميع القيادات والرموز وابناء المحافظة، للتهنئة بالمولد النبوي الشريف.

المصرى اليوم

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