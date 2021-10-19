موسيماني يعقد محاضرة قنية مع لاعبي الأهلي قبل المران

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يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من النيجر وخوض مباراة الحرس الوطني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

ويقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة برصد الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الذهاب أمام بطل النيجر وتصحيحها لعدم تكرارها في لقاء الإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.