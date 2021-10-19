أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موسيماني يعقد محاضرة قنية مع لاعبي الأهلي قبل المران

Print
موسيماني يعقد محاضرة قنية مع لاعبي الأهلي قبل المران موسيماني يعقد محاضرة قنية مع لاعبي الأهلي قبل المران

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من النيجر وخوض مباراة الحرس الوطني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

ويقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة برصد الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الذهاب أمام بطل النيجر وتصحيحها لعدم تكرارها في لقاء الإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. وتحذير جديد لكبار السن

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. وتحذير جديد لكبار السن

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم

بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً

بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً

ضبط 10 مخالفات تموينية في مطروح والضبعة

ضبط 10 مخالفات تموينية في مطروح والضبعة