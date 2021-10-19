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رئيس «إسكان النواب»: دعم نيابي غير محدود لجهود «تطوير العشوائيات»

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رئيس «إسكان النواب»: دعم نيابي غير محدود لجهود «تطوير العشوائيات» رئيس «إسكان النواب»: دعم نيابي غير محدود لجهود «تطوير العشوائيات»

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أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على اهتمامها بملف تطوير العشوائيات في البلاد، وقالت إنها ستضع دراسة إنجازات صندوق تطوير العشوائيات على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وأنها ستتولى بالبحث والدراسة والتدقيق، المستهدفات الخاصة بالصندوق، والمشروعات والطموحات التي سيضعها في حيز التنفيذ، بهدف توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدره رئيس اللجنة، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بهدف تطوير وترقية أحوال المصريين، والاعتماد في ذلك على جهود الصندوق، يجبر الجميع على بذل أقصى طاقاتهم وتذليل أية عقبات وتوفير أية متطلبات، من أجل مزيد من النجاح الباهر في المهمة التنموية التي غيرت وجه البلاد، وتطوير شكلها الحضاري وإحداث نقلة كبرى في حياة أهلها وأبنائها.

وقالت اللجنة أن هناك نية جادة لدى أعضاءها من أجل الوصول بالبلاد إلى دولة بلا مناطق عشوائية تماما، وستبدأ عقد اجتماعات، لدراسة إنجازات صندوق تطوير العشوائيات والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة الـمكلف بها.

وأوضحت اللجنة أنه ستعقد أول اجتماع لها اليوم بشأن تسليط الضوء على ماحققه صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الماضية، من حيث المضي في مشروعات حولت أحلام المصريين إلى حقيقة، وأيضا مواصلة تلك المساعي التنموية والمشروعات الجديدة والمتنوعة، لتوفير بدائل آمنة للمناطق العشوائية في أوقات قياسية.

المصرى اليوم

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