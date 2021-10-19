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رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:00 مساءً
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:54 مساءً
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل )
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
زلزال بقوة 6.2 ريختر يشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:39 مساءً
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