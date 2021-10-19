إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث طرق بالمنيا

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أصيب 7 أشخاص، في 4 حوادث طرق بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية، لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة شخصين اثنين في حادث انقلاب بطريق الصعيد الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، واثنين آخرين في حادث تصادم سيارة بتروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي ، أمام قرية البيهو بمركز أبوقرقاص، واثنين آخرين في انقلاب حفار داخل شركة مطاحن المنيا، وإصابة شخص في حادث تصادم سيارة برصيف أمام قرية المعصرة بملوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية، لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالمخالفات.